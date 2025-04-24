Реал втратив основного гравця до кінця сезону
Едуардо Камавінга
ФК Реал Мадрид
Хавбек Реала та збірної Франції Едуардо Камавінга вибув до кінця сезону через травму.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Раніше уже з’явилася інформація про те, що Камавінга може пропустити запланований на 26 квітня фінал Кубка Іспанії проти Барселони. Проте тепер стало відомо, що у 22-річного гравця збірної Франції повний розрив сухожилля привідного м’яза лівої ноги.
Очікується, що Камавінга не зіграє до завершення поточного клубного сезону та пропустить клубний чемпіонат світу 2025 року, який пройде з 14 червня до 13 липня у США.
У поточному сезоні на рахунку Камавінги 2 голи та 2 асисти в 34 матчах за Реал у всіх турнірах. Контракт хавбека діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється у 70 мільйонів євро.