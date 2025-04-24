Реал втратив основного гравця до кінця сезону

Хавбек Реала та збірної Франції Едуардо Камавінга вибув до кінця сезону через травму.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

🚨⚠️ The season is over for Eduardo Camavinga as he suffered the complete tear of his left adductor tendon.



Camavinga also expected to miss the Club World Cup. pic.twitter.com/e4KnOZa9L7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 24, 2025

Раніше уже з’явилася інформація про те, що Камавінга може пропустити запланований на 26 квітня фінал Кубка Іспанії проти Барселони. Проте тепер стало відомо, що у 22-річного гравця збірної Франції повний розрив сухожилля привідного м’яза лівої ноги.

Очікується, що Камавінга не зіграє до завершення поточного клубного сезону та пропустить клубний чемпіонат світу 2025 року, який пройде з 14 червня до 13 липня у США.

У поточному сезоні на рахунку Камавінги 2 голи та 2 асисти в 34 матчах за Реал у всіх турнірах. Контракт хавбека діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється у 70 мільйонів євро.