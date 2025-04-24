Спортивні ставки в Україні: легальність та перспективи

У липні 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який легалізував гральний бізнес у країні. Це дозволило букмекерським компаніям, які раніше працювали в тіні, отримати офіційну ліцензію, вести прозору діяльність та сплачувати податки до державного бюджету.

Стан легалізації букмекерів

Станом на 2021 рік лише одна букмекерська контора оформила українську ліцензію. Інші оператори продовжують працювати без неї, хоча активно рекламують свої послуги, іноді посилаючись на іноземні ліцензії, які не дають права на діяльність в Україні.

Однак у 2022 році ситуація може змінитися: уряд спростив систему оподаткування та знизив вартість ліцензій, що може спонукати більше компаній до легалізації.

Як обрати надійного букмекера?

Спеціалізовані ресурси, такі як "Букмекери України", допомагають гравцям перевіряти легальний статус контор, їхню історію, місцезнаходження та інші важливі критерії. Також там можна знайти корисні поради щодо вибору букмекера, оформлення ставок та виявлення шахрайських платформ.

Як зазначає засновник сайту: "В Україні ставки на спорт часто пов’язують з тіньовим бізнесом і залежністю. Але в цивілізованих країнах, таких як Великобританія чи ЄС, це легальний вид розваг, який регулюється законом і приносить доходи бюджету. Наша мета – сприяти такому ж розвитку в Україні."

Висновок:Попри повільний старт легалізації, український ринок спортивних ставок має потенціал для зростання. Гравцям варто обирати ліцензовані компанії та користуватися перевіреними джерелами інформації, щоб уникнути ризиків.