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Анчелотті може стати найбільш високооплачуваним тренером збірних

Олег Дідух — 24 квітня 2025, 13:03
Анчелотті може стати найбільш високооплачуваним тренером збірних
Карло Анчелотті
Getty Images

Конфедерація футболу Бразилії (КФБ) готова зробити Карло Анчелотті найбільш високооплачуваним тренером національних збірних у світі.

Про це повідомляє Relevo.

Наразі переговори бразильської сторони з наставником Реала тривають і знаходяться на просунутій стадії. 65-річному італійському фахівцеві пропонують приблизно таку ж зарплату, яку він отримує в Реалі – 10 мільйонів євро.

Це зробить Анчелотті найбільш високооплачуваним тренером збірних у світі. Контракт буде розрахований до завершення чемпіонату світу 2026 року в США.

Угода Анчелотті з Реалом діє до літа 2026 року, проте існує висока ймовірність того, що мадридський клуб попрощається з італійцем по завершенні сезону чи навіть по ходу нього.

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