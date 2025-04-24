Металіст 1925 планує підписати ще одного гравця Ворскли

Клуб Першої ліги України Металіст 1925 цікавиться опорним півзахисником Ворскли Євгеном Павлюком.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

"Варіант продажу когось із проєктних гравців Ворскли, як це вже було у випадку з Крупським, безумовно, може розглядатися.

За моєю інформацією, Металіст 1925 дуже уважно спостерігає за опорним півзахисником Євгеном Павлюком. Але всі розуміємо, що про 3 мільйони, як це було з Крупським, мова не йде", – повідомив журналіст Михайло Співаковський.