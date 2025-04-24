Суха Балка перемогла Енергію та стала першим півфіналістом Кубку України

У четвер, 24 квітня, відбувся перший чвертьфінальний поєдинок "Фіналу восьми" Кубку України 2024/25 з футзалу, в якому Суха Балка перемогла львівську Енергію.

В основний час команди не змогли виявити переможця, зігравши 3:3, а в серії пенальті точнішими були футзалісти команди із Жовтих Вод.

Таким чином Суха Балка стала першим півфіналістом турніру. В 1/2 вона зіграє з переможцем чветьфінального поєдинку між столичною Авророю та рівненським Кардиналом.

Кубок України з футзалу

1/4 фіналу, 24 квітня

Суха Балка – Енергія 4:3 (пен)

Голи: 0:1 – 10 Цілик, 1:1 – 15 Топчій, 2:1 – 20 Ковальов, 2:2 – 23 Грицина, 2:3 – 29 Теряєв, 3:3 – 40 Мілінький

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 квітня, матчами 22 туру завершилася регулярна частина футзальної Екстра-ліги сезону 2024/25 і визначилися всі пари плейоф.