Favbet Foundation передав Нацгвардії ще два позашляховики

Благодійний фонд Favbet Foundation передав підрозділам оперативного призначення Національної гвардії України чергові два позашляховики високої прохідності Mitsubishi L-200, повідомили представники фонду.

Одне авто допомагає українським військовим виконувати бойові завдання у напрямку міста Сватове Луганської області, друге працює в районі міста Бахмут Донецької області.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Загалом фонд разом із компаніями-партнерами передав для ЗСУ більш ніж 75 авто, понад 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання. Favbet у 2022 році направив до державного бюджету 140 млн грн лише в якості ліцензійних платежів, без врахування різноманітних податків від поточної діяльності.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.