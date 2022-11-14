Favbet Foundation разом із партнерами передав ЗСУ п’ять авто і комплекти зимової амуніції

Підрозділи Збройних Сил України за сприяння Favbet Foundation отримали два мікроавтобуси, два позашляховики підвищеної прохідності і бронеавтомобіль для виконання бойових завдань на передовій, повідомили представники фонду.

Зокрема, за сприяння фонду один позашляховик отримав полк імені Кастуся Калиновського Збройних Сил України. Авто вже допомагає бійцям на сході України.

Зв’язківці за сприяння фонду отримали позашляховик для забезпечення польового вузла зв’язку, а в розпорядження артилеристів протитанкового артилерійського дивізіону надійшов мікроавтобус.

Також Favbet Foundation передав для потреб ЗСУ мікроавтобус Volkswagen Transporter T5 для забезпечення логістичних потреб бойових підрозділів.

Броньований автомобіль передано для потреб одного з підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони. Вказаний підрозділ ГУР виконує бойові завдання на найбільш критичних ділянках фронту.

Окрім того, за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation підрозділи ЗСУ, в яких несуть службу працівники Favbet, отримали комплекти зимової амуніції. До них входять речовий рюкзак, комплект зимової форми, утеплене взуття, тактичні рукавички, балаклави, термобілизна та зимові спальники.

Нагадаємо, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.