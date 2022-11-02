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Favbet Foundation передав ЗСУ антидронну рушницю

Сьогодні 14:38 86 0
Favbet Foundation передав ЗСУ антидронну рушницю

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним Силам України антидронну рушницю Kvertus KVS G-6, повідомили представники фонду.

Обладнання для боротьби з ворожими дронами отримав підрозділ ЗСУ, який виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку.

За попередньою інформацією, рушниця вже результативно застосовується в бойових умовах і дозволяє бійцям ЗСУ ефективно знешкоджувати дрони окупантів.

"За перші пів дня ми вже приземлили один із ворожих "мавіків", який намагався вишукувати наші позиції. Випробування рушниця пройшла ідеально", - цитують представники фонду слова бійців з передової.

Нагадаємо, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

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