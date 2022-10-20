Favbet Foundation передав для ЗСУ черговий позашляховик

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним Силам України черговий автомобіль-позашляховик для виконання бойових завдань на передовій.

Про це йдеться у повідомленні фонду.

Мова йде про Nissan X-Trail. Авто уже надійшло в розпорядження батальйону, який протистоїть російським окупантам на сході України.

Раніше завдяки зусиллям Favbet Foundation Збройні Сили України отримали 17 автомобілів, підготовлених для роботи на передовій.

Як повідомлялося, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку. На сьогодні 95% проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії.