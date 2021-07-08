Як футбольна форма впливає на результат команди

У командних видах спорту загальний результат залежить від кожного гравця. А чи має значення форма, в яку одягнені футболісти під час відповідального матчу?

Про це ми запитали в бренд-експертів мережі спортивних магазинів “Спортмастер”. Як виявилося, значення неабияке.

Комфорт гри

Тренувальні комплекти, зазвичай, це шорти та футболка/лонгслів, розроблені з урахуванням фізичної активності під час матчу.

У футболі це багатокілометрова пробіжка полем, стрибки у висоту та часті падіння. Одяг гравця має виконувати допоміжну роль - не стримувати рухів, виводити зайву вологу та підтримувати нормальний теплообмін тіла. Такий випускають лише відомі спортивні бренди.

Саме тому для придбання екіпірування команди варто відвідати мультибрендовий спортивний магазин, зокрема, “Спортмастер”. Тут є якісні предмети одягу відомих брендів Kappa та Demix для всіх гравців, в тому числі голкіпера - воротарська форма.

Навіть якщо магазину цієї мережі немає у вашому місті, товар можна отримати поштою після замовлення на офіційному сайті.

Ідентифікація на полі

Форма є ідентифікатором гравців, символізує їхню належність до клубу, тому більшість комплектів національних збірних яскравого кольору.

Насичені кольори одягу допомагають гравцям розрізняти колег та команду суперника, а вболівальникам здалеку спостерігати за розташуванням вінгерів та оборони.

На випадок, коли клубні кольори команд суперників збігаються, один з клубів одягає запасний чи гостьовий комплект, що відрізняється від основного за кольоровою гамою.

Найкращі досягнення

Звичайно, зручна форма з тканини, що дихає, сприяє кращим результатам - спортсмени почуваються комфортно на полі. Ніщо не заважатиме зосередженню на ігровій обставині. Форма має надихати гравців на перемогу, подобатися власне їм.

Експерти відзначають: яскраве, стильне екіпірування викликає прилив емоційних та фізичних сил спортсменів, об’єднує команду, а значить гарний ігровий настрій гарантовано!

Запобігання травмам ніг

Правильно підібрані футбольні бутси – запорука успішного тренування або гри. Бренди Demix, Nike, Kappa давно зарекомендували себе на ринку спортивного спорядження.

Ні в якому разі не розпочинайте матч в іншому взутті! Тільки бутси гарантують краще щеплення з поверхнею під час бігу та надійно фіксують гомілкостоп, захищаючи спортсмена від травмування.

Де купити футбольний інвентар

Крім власне одягу, для гри у футбол необхідне інше приладдя - захисні щитки на ноги, рукавиці (для голкіпера), капітанська пов’язка, супорти (бинти для фіксації суглобів) тощо.

Все це також можна придбати у спортивному магазині, а маючи клубну картку мережі, ще й заощадити до 30% вартості, сплативши за товар раніше накопиченими бонусами.