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Дикие символы и линии выплат в онлайн слотах

Сьогодні 14:20 95 0

В этой статье мы сделаем для вас обзор двух основных элементов любого онлайн слота - выигрышных линий и диких символов, которые помогают создавать на линиях больше выигрышных комбинаций, тем самым повышая ваши шансы на большую прибыль.

Выигрышные линии в слотах представляют собой определенную последовательность символов, которые обычно читаются горизонтально слева направо. Когда вы делаете ставку на определенной линии, это означает, что она становится активной. Перед тем, как начать вращение барабанов, вы должны установить желаемое количество активных линий во время игровой сессии. Не стоит забывать, что чем больше активировано линий, тем выше ваши шансы на победу. Современные игровые автоматы могут иметь до 100 выигрышных линий. Тем не менее, эти слоты редкие и стандартные машины, как правило, имеют от 15 до 25 выигрышных линий.

Хотя традиционные игровые автоматы имеют выигрышные линии, которые являются прямыми, есть игры, где они могут быть вертикальными или зигзаги. Классические и современные слоты обычно позволяют игрокам делать ставки в несколько монет на активную линию, это также зависит от поставщика программного обеспечения.

Дикие символы

Классических игровых автоматов с диким символом мало, но все современные слоты имеют как дикие, так и символы разброса. Оба этих символа помогут игрокам улучшить свой игровой опыт и увеличить шансы на победу. Дикие символы помогут вам создать выигрышные комбинации, заменяя обычные символы на барабанах. Чем больше таких символов появляется на барабанах, тем щедрее будет ваш выигрыш. Дикие символы могут появляться в любом месте на барабанах, но в некоторых играх, их можно увидеть только на определенных барабанах. Вот почему так важно, потратить несколько минут на то, чтобы ознакомиться с характеристиками игры, прежде чем начать играть.

Виды диких символов.

Помимо стандартных диких символов, разработчики игр создали новые, необычные и более привлекательные символы. Сегодня вы можете встретить расширяющиеся и липкие дикие символы. Когда на барабанах выпадает расширяющийся дикий символ, он может охватить весь барабан. Если таких символов появляется несколько, вы должны подготовиться к огромным выплатам. Липкие дикие символы оставаться в одном положении в течение определенного числа спинов и дают вам возможность увеличить свой выигрыш, участвуя в составлении победных комбинаций.

Также дикие символы могут выступать в качестве мультипликаторов, это еще одна хорошая возможность выйти из игры с большим количеством денег на вашем счету.

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