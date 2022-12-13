Дешам: Обов'язково зможемо зламати оборону Марокко

Джерело - fff.fr.
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам не сумнівається у гольових здібностях своїх підопічних на ЧС-2022.
Про це заявив сам фахівець.
"Ми обов'язково зможемо зламати оборону Марокко, але це не скасовує того факту, що наші суперники класно обороняються.
Їхній успіх не лише в оборонних діях - якби вони просто якісно відбивалися, ми б зараз не обговорювали наш матч у півфіналі. Африканська команда дуже організована", - сказав Дешам.
Півфінал ЧС-2022 між командами Франції та Марокко відбудеться у середу, 14 грудня, початок о 21:00 за Києвом.