Дешам: Обов'язково зможемо зламати оборону Марокко

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам не сумнівається у гольових здібностях своїх підопічних на ЧС-2022.

Про це заявив сам фахівець.

"Ми обов'язково зможемо зламати оборону Марокко, але це не скасовує того факту, що наші суперники класно обороняються.

Їхній успіх не лише в оборонних діях - якби вони просто якісно відбивалися, ми б зараз не обговорювали наш матч у півфіналі. Африканська команда дуже організована", - сказав Дешам.