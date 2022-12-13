Головне
Збірна Аргентини розгромила Хорватію та вийшла до фіналу ЧС-2022
Вчора 22:55 432 1
Гол дня: Мессі познущався над захистом збірної Хорватії у півфіналі ЧС-2022 - ВІДЕО
Вчора 23:21 231
Калініна знищила француженку на турнірі у Ліможі
Вчора 23:10 157
Аргентина - Хорватія 3:0. Як це було
Вчора 22:55 4413 2
Збірна Аргентини шокувала Хорватію двома голами в першому таймі 1/2 фіналу ЧС-2022 - ВІДЕО
Вчора 22:03 565
Верховна Рада ввела санкції проти Тимощука та 55 російських спортсменів
Вчора 17:39 445
Волочай: Нашим коментаторам ще дуже далеко до англійських, американських і польських
Вчора 16:26 444
ТОП-клуби Європи відмовились від участі у клубному чемпіонаті світу
Вчора 14:40 608
Визначився склад збірної України на третій етап Кубка світу в Ансі
Вчора 10:50 445
Усика зобов'язали провести бій з регулярним чемпіоном WBA
Вчора 08:40 2014
Прямі трансляції

Дешам: Обов'язково зможемо зламати оборону Марокко

Вчора 23:39 238 0
Французький тренер – про майбутній півфінал ЧС-2022 з командою Марокко
Дешам: Обов'язково зможемо зламати оборону Марокко
#Дешам, #Марокко, #Франція, #ЧС-2022

Джерело - fff.fr.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам не сумнівається у гольових здібностях своїх підопічних на ЧС-2022.

Про це заявив сам фахівець.

"Ми обов'язково зможемо зламати оборону Марокко, але це не скасовує того факту, що наші суперники класно обороняються.

Їхній успіх не лише в оборонних діях - якби вони просто якісно відбивалися, ми б зараз не обговорювали наш матч у півфіналі. Африканська команда дуже організована", - сказав Дешам.

Півфінал ЧС-2022 між командами Франції та Марокко відбудеться у середу, 14 грудня, початок о 21:00 за Києвом.

Коментарі ()
Популярне зараз
18 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 18 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 6476
Верховна Рада ухвалила закон про медіа Верховна Рада ухвалила закон про медіа 1653
Аргентина - Хорватія - онлайн-трансляція LIVE - матч 1/2 фіналу ЧС-2022 Аргентина - Хорватія - онлайн-трансляція LIVE - матч 1/2 фіналу ЧС-2022 2578
Аргентина - Хорватія 3:0. Як це було Аргентина - Хорватія 3:0. Як це було 4413 2
Дівчина дня: найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу знову засвітила принади в купальнику Дівчина дня: найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу знову засвітила принади в купальнику 2175
Усика зобов'язали провести бій з регулярним чемпіоном WBA Усика зобов'язали провести бій з регулярним чемпіоном WBA 2014
Рекомендуємо
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 37741
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 62094
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 8384 7
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 20943 1
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 38597
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 12209 1