Тренер Марокко: Чому б нам не вийти у фінал чемпіонату світу?

Реграгі не згоден, що команді достатньо півфіналу

Джерело - ВВС.

Наставник збірної Марокко Валід Реграгі не звертає уваги на те, що ніхто не дає його команді шансів перед півфінальним матчем ЧС-2022 проти Франції.

Про це заявив сам фахівець.

"Чому б нам не вийти у фінал? Гратимемо на це, спробуємо зробити футбольний "апсет" року. Ми приїхали на турнір, щоби змінити думку про африканські збірні. Перед кожним матчем нам не давали шансів, але ми все ще тут, Марокко у півфіналі. Нам кажуть, цього вже достатньо. Не згоден. Вже хочеться більше, ніж бути першою африканською збірною в 1/2 фіналу чемпіонату світу. Звичайно, ми не фаворити, але знаємо і впевнені у своїх сильних сторонах", - сказав Реграгі.

Матч проти Франції відбудеться 14 грудня. Збірна Марокко за п'ять матчів турніру пропустила 1 гол.