Роналду погрожував покинути розташування збірної Португалії

37-річний футболіст швидко відмовився від цієї ідеї

Джерело - Record.

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду погрожував покинути табір команди дізнавшись про те, що не зіграє проти Швейцарії (6:1) з перших хвилин.

Про це повідомляє Record.

Проте 37-річний футболіст швидко відмовився від цієї ідеї, усвідомивши важливість події та негативні наслідки для команди.

Сантуш повідомив футболісту на зустрічі, що зробив цей вибір через тактичні причини.

У середу Роналду не тренувався разом із командою в загальній групі, обмежившись індивідуальним тренуванням в приміщенні, при цьому травми у форварда не було.

Нагадаємо, Арсенал спробує підписати Роналду.