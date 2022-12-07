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Арсенал спробує підписати Роналду

Сьогодні 20:00 220 0
Футболіст хотів би продовжити виступи в Європі
Арсенал спробує підписати Роналду
#Арсенал (Лондон), #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду

Джерело - Сайт журналіста Руді Галетті.

Агент колишнього форварда Манчестер Юнайтед Жорже Мендеш продовжує пошук клубу для свого клієнта.

Про це повідомляється на сайті журналіста Руді Галетті.

Зацікавленість до 37-річного португальця проявляють Аль-Наср з Саудівської Аравії та Інтер Маямі з МЛС. Проте футболіст хотів би продовжити виступи в Європі.

Це підвищує шанси Арсенала, який хотів би взяти участь у боротьбі за Роналду. Лондонці намагатимуться переконати форварда залишитися в Англії та підписати контракт в січні 2023 року.

Пропозиція "канонірів" не буде такою вигідною, як у саудівців, але бажання спробувати підписати Роналду у клубу є.

Роналду буде приймати рішення щодо своєї майбутньої кар’єри лише після чемпіонату світу-2022 в Катарі, на якому збірна Португалія вийшла у чвертьфінал та зіграє з Марокко.

Нагадаємо, Роналду відхилить пропозицію Аль-Насра.

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