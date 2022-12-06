Збірну Іспанії очікує важкий матч проти Марокко в 1/8 фіналу

Збірну Іспанії очікує важкий матч проти команди Марокко в 1/8 фіналу ЧС-2022.

Про це розповів півзахисник збірної Іспанії Гаві.

"Це чемпіонат світу, плей-оф. Я чекаю на дуже важку гру в матчі з Марокко. Ми вже побачили, що вони чудові гравці як окремо, так і разом.

Я поважаю всі команди, але нікого не боюсь. Звичайно, Бразилія — один із фаворитів, але марно думати про нашу можливу гру. Треба бути зосередженими на наступному супернику, матч із Японією це довів.

Я згоден з Енріке, коли він каже, що футбол це шоу, видовище. Ми хочемо, щоб Іспанія пишалася нашим футболом", - відзначив Гаві.