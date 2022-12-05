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Райс: Збірну Англії вже слід боятися

Сьогодні 21:10 175 0
Півзахисник англійської збірної звернувся до суперників
Райс: Збірну Англії вже слід боятися
#Англія, #ЧС-2022

Джерело - standard.co.uk.

Завданням збірної Англії Деклан Райс є перемога на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.

Про це заявив півзахисник команди Деклан Райс.

"Якщо ви подивитеся останні наші матчі, то вони були бездоганними. Збірні повинні починати нас боятися, тому що у нас чудова команда.

На початку турніру було багато розмов про те, що ми не забиваємо достатньо голів. Це ще один факт, про який ми змусили людей мовчати. Також було багато уваги до нашої гри в обороні та пропущених голів, але зараз ми граємо надійно", - сказав Райс.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі ЧС-2022 Англія зустрінеться з Францією.

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