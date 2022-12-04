Головне
Збірна Франції впевнено переграла Польщу в 1/8 фіналу ЧС-2022
Сьогодні 18:57 750
Збірна Англії розгромила Сенегал в 1/8 фіналу ЧС-2022
Сьогодні 22:53 104
Денніс Люкенс: Українська армія - найкраща в світі, а українці - неймовірні люди!
Сьогодні 17:16 1532
35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити через 26 років
Сьогодні 17:13 2842
Льюїс: Бій з Усиком не буде легкою прогулянкою для Ф'юрі
Сьогодні 14:25 647
Ф'юрі після бою з Чісорою має проблеми зі здоров'ям
Сьогодні 09:39 5166
Франція зіграє з Польщею, Англія - з Сенегалом: розклад матчів 4 грудня на ЧС-2022
Сьогодні 07:00 577
Англія - Сенегал: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 06:48 1012
Франція - Польща: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 04:17 1421
Ф'юрі - Чісора: огляд бою - найкращі моменти
Сьогодні 04:15 39213
Прямі трансляції

Франція - Польща 3:1: огляд матчу

Сьогодні 22:48 153 0
Франція - Польща 3:1: огляд матчу
#Польща, #Франція

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Франції святкувала перемогу над Польщею.

Матч завершився з рахунком 3:1. Збірна Франції стала третім чвертьфіналістом турніру. В 1/4 фіналу, який відбудеться 10 грудня, Франція зіграє з переможцем пари Англія - Сенегал. Раніше до 1/4 фіналу ЧС-2022 вийшли збірні Нідерландів та Аргентини.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
1/8 фіналу
4 грудня, 2022 рік

Франція - Польща 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Жіру, 2:0 - 75 Мбаппе, 3:0 - 90+1 Мбаппе, 3:1 - 90+9 Левандовський (пен)

Франція: Льоріс, Кюнде (Дісасі, 90+2), Упамекано, Варан, Тео Ернандес, Тчуамені (Фофана, 66), Рабйо, Дембеле (Коман, 76), Грізманн, Мбаппе, Жіру (Тюрам, 76)

Польща: Щенсний, Кеш, Глік, Ківьор (Біднарек, 87), Берешинський, Крихов'як (Бєлік, 71), Каміньський (Залевський, 71), Шиманський (Мілік, 64), Зелінський, П. Франківський (Гросцький, 87), Левандовський

Попередження: Чуамені 31 - Берешинські 47, Кеш 88

Коментарі ()
Популярне зараз
Ф'юрі - Чісора: Як це було Ф'юрі - Чісора: Як це було 18027
Ф'юрі знищив Чісору в бою за титул чемпіона WBC Ф'юрі знищив Чісору в бою за титул чемпіона WBC 64781
Дружина Дениса Берінчика не пропускає боїв чоловіка, любить співати та веде активний спосіб життя Дружина Дениса Берінчика не пропускає боїв чоловіка, любить співати та веде активний спосіб життя 6045
Ф'юрі - Чісора: огляд бою - найкращі моменти Ф'юрі - Чісора: огляд бою - найкращі моменти 39213
Ф'юрі після бою з Чісорою має проблеми зі здоров'ям Ф'юрі після бою з Чісорою має проблеми зі здоров'ям 5166
Берінчик - Менді: найкращі моменти - огляд бою Берінчик - Менді: найкращі моменти - огляд бою 9764 1
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 20384
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 16997
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 11579 3
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 7136
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 12768
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 8199