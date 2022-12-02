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Збірна Нідерландів готується до серії пенальті в 1/8 фіналу ЧС-2022

Сьогодні 14:25 303 0
Мартен Де Рон прокоментував підготовку збірної Нідерландів до плей-оф ЧС-2022
Збірна Нідерландів готується до серії пенальті в 1/8 фіналу ЧС-2022
Фото - gettyimages
#Мартен де Рон, #Луї ван Гал

Джерело - football24.ua.

Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал підгодовував команду до можливої серії пенальті у матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 проти команди США.

Про це розповів півзахисник команди Мартен Де Рон.

Актуально: Нідерланди - США: де дивитися матч 1/8 фіналу ЧС-2022

"Ми готувалися до серій пенальті останні кілька місяців, виконували їх на тренуваннях. Тому до серії пенальті готові не лише воротарі, а й польові гравці", – розповів де Рон.

Нагадаємо, що історично збірної Нідерландів не щастить із серіями пенальті. За підсумками цього елементу гри команда вилітала з таких великих турнірів як Євро-1992, Євро-1996, Євро-2000 та ЧС-2014.

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