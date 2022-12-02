Збірна Нідерландів готується до серії пенальті в 1/8 фіналу ЧС-2022

Мартен Де Рон прокоментував підготовку збірної Нідерландів до плей-оф ЧС-2022

Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал підгодовував команду до можливої серії пенальті у матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 проти команди США.

Про це розповів півзахисник команди Мартен Де Рон.

Актуально: Нідерланди - США: де дивитися матч 1/8 фіналу ЧС-2022

"Ми готувалися до серій пенальті останні кілька місяців, виконували їх на тренуваннях. Тому до серії пенальті готові не лише воротарі, а й польові гравці", – розповів де Рон.

Нагадаємо, що історично збірної Нідерландів не щастить із серіями пенальті. За підсумками цього елементу гри команда вилітала з таких великих турнірів як Євро-1992, Євро-1996, Євро-2000 та ЧС-2014.