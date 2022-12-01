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У збірної Німеччини - найвищий xG на груповому етапі ЧС-2022

Вчора 23:54 351 0
Німці виявилися найкращими за показником очікуваних голів
У збірної Німеччини - найвищий xG на груповому етапі ЧС-2022
Фото: AFP
#Збірна Німеччини з футболу, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

У збірної Німеччини найвищий показник очікуваних голів (xG) на груповій стадії ЧС-2022.

Про це повідомляє Оллі Хопкінс.

Німці награли на 10 голів, але забили при цьому лише 6. До того ж команда не вийшла в плей-оф турніру.

До ТОП-5 за цим показником також увійшли національні команди Франції (7,4), Аргентини (6,3), Англії та Іспанії (обидві збірні - по 5,3).

Нагадаємо, Німеччина вперше в історії не вийшла в плей-оф двох ЧС поспіль.

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