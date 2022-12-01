У збірної Німеччини - найвищий xG на груповому етапі ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
У збірної Німеччини найвищий показник очікуваних голів (xG) на груповій стадії ЧС-2022.
Про це повідомляє Оллі Хопкінс.
Німці награли на 10 голів, але забили при цьому лише 6. До того ж команда не вийшла в плей-оф турніру.
До ТОП-5 за цим показником також увійшли національні команди Франції (7,4), Аргентини (6,3), Англії та Іспанії (обидві збірні - по 5,3).
Most xG in the group stage —— Ollie Hopkins (@oliver_hopkins) December 1, 2022
Germany: 10.0
France: 7.4
Argentina: 6.3
England: 5.3
Spain: 5.3
Yet Germany are out 🙃😬
Нагадаємо, Німеччина вперше в історії не вийшла в плей-оф двох ЧС поспіль.