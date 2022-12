У збірної Німеччини - найвищий xG на груповому етапі ЧС-2022

У збірної Німеччини найвищий показник очікуваних голів (xG) на груповій стадії ЧС-2022.

Про це повідомляє Оллі Хопкінс.

Німці награли на 10 голів, але забили при цьому лише 6. До того ж команда не вийшла в плей-оф турніру.

До ТОП-5 за цим показником також увійшли національні команди Франції (7,4), Аргентини (6,3), Англії та Іспанії (обидві збірні - по 5,3).

Most xG in the group stage —



Germany: 10.0

France: 7.4

Argentina: 6.3

England: 5.3

Spain: 5.3



Yet Germany are out 🙃😬