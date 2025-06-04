Рух оголосив про відхід головного тренера Пономарьова

Віталій Пономарьов покинув посаду головного тренера Руха.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Пономарьов працював у структурі Руха з 2020 року. Тоді він очолив молодіжну команду U19, яку двічі привів до перемог у чемпіонаті України своєї вікової категорії. З березня 2023 року очолював першу команду львів’ян.

На цій посаді провів 77 матчів, у яких здобув 26 перемог і зазнав 21 поразки. Ще 30 поєдинків завершилися внічию. Різниця голів – 89:71.

Разом із Пономарьовим покидає Рух і весь його тренерський штаб: Геннадій Щекотилін, Іван Шуга, Віталій Романюк, Андрій Радь та Мар’ян Шевчук.

Очікується, що після відходу з Руха Пономарьов не залишиться безробітним. Незабаром він може очолити черкаський ЛНЗ.

Нагадаємо, минулий сезон Рух завершив на восьмому місці в турнірній таблиці чемпіонату України з 38 очками в активі.