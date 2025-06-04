Збройні сили України ліквідували майстра спорту Росії з легкої атлетики Ніколая Бєрєзнікова.

Про це повідомив ресурс Necro Mancer.

Відомо, що окупант був родом з Черепаново. У 2013 році Бєрєзніков ставав срібним призером серед молоді на дистанції 200 метрів. У тому ж році росіянин вигравав срібло РФ з естафетного бігу.

Мастер спорта РФ по лёгкой атлетике Николай Николаевич Березников 1991 г.р. из новосибирского Черепаново взял и отбегался за кремлёвского фюрера где-то на СВОВУhttps://t.co/02LZUZ657C #всрф #груз200 #потерьнет pic.twitter.com/7mH4H4BxhU — Necro Mancer (@666_mancer) June 4, 2025

Обставини та місце загибелі терориста та "спортсмена поза політикою" залишаються невідомими.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували футзаліста-зрадника, який після анексії Криму перейшов на бік окупантів.