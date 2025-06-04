Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

ЗСУ ліквідували російського майстра спорту з легкої атлетики

Володимир Максименко — 4 червня 2025, 14:29
ЗСУ ліквідували російського майстра спорту з легкої атлетики
Ніколай Бєрєзніков

Збройні сили України ліквідували майстра спорту Росії з легкої атлетики Ніколая Бєрєзнікова.

Про це повідомив ресурс Necro Mancer.

Відомо, що окупант був родом з Черепаново. У 2013 році Бєрєзніков ставав срібним призером серед молоді на дистанції 200 метрів. У тому ж році росіянин вигравав срібло РФ з естафетного бігу.

Обставини та місце загибелі терориста та "спортсмена поза політикою" залишаються невідомими.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували футзаліста-зрадника, який після анексії Криму перейшов на бік окупантів.

війна ЗСУ

війна

Яка огида: легенда світового спорту відреагував на слова Мединського про депортованих українських дітей
Мінмолодьспорту звернулось до МОК через допуск білоруських спортсменів до ЧС з дзюдо
Гашек: Україна має бути в НАТО, а Путін – у Гаазі
Фанати клубу українця з МЛС відсвяткували перемогу з прапором Росії на трибунах
Фінал із Зінченком: пряме включення лідера збірної України та збір донатів для ЗСУ від зірок шоубізу

Останні новини