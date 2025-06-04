ЗСУ ліквідували російського майстра спорту з легкої атлетики
Ніколай Бєрєзніков
Збройні сили України ліквідували майстра спорту Росії з легкої атлетики Ніколая Бєрєзнікова.
Про це повідомив ресурс Necro Mancer.
Відомо, що окупант був родом з Черепаново. У 2013 році Бєрєзніков ставав срібним призером серед молоді на дистанції 200 метрів. У тому ж році росіянин вигравав срібло РФ з естафетного бігу.
Обставини та місце загибелі терориста та "спортсмена поза політикою" залишаються невідомими.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували футзаліста-зрадника, який після анексії Криму перейшов на бік окупантів.