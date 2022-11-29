Головне
Збірна Бразилії здолала Швейцарію та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Вчора 19:53 618
15-річний Болюх виборов золото на юніорському чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 14:25 238
Вельс - Англія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022
Сьогодні 13:35 1481
Президенту УАФ Павелку суд обрав запобіжний захід
Сьогодні 12:40 593
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 08:30 26333
Англія - Вельс: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 08:01 696
Нідерланди - Катар: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 07:51 1819
Нідерланди зіграють з Катаром, США - з Іраном: розклад матчів 29 листопада на ЧС-2022
Сьогодні 07:00 319
Еквадор - Сенегал: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 01:58 730
Іран - США: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 00:31 1258
Прямі трансляції

У збірній Бельгії є кілька конфліктів між гравцями

Сьогодні 17:40 108 0
Командний дух не на найвищому рівні у роздягальні бельгійської команди
У збірній Бельгії є кілька конфліктів між гравцями
Фото: AFP
#Бельгія, #ЧС-2022

Джерело - football.ua.

Після поразки від збірної Марокко (0:2) у складі бельгійської команди спалахнула сварка.

Про це повідомляє RTL.

Між собою посварилися Еден Азар, Ян Вертонген та Кевін де Брюйне. Нібито, Азар кричав Вертонгену, що захисники грають надто повільно.

Нападнику Ромелу Лукаку довелося втрутитися, щоби заспокоїти партнерів по команді.

Раніше повідомлялося, що Куртуа і де Брюйне не розмовляють один з одним кілька років, Азар і Троссард ігнорують один одного, а також конфлікт між Лукаку і Батшуайї.

Нагадаємо, що Бельгія зіграє у матчі останнього туру групового етапу ЧС-2022 проти Хорватії 1 грудня о 17:00.

Коментарі ()
Популярне зараз
Вельс - Англія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022 Вельс - Англія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022 1481
Агуеро заступився за Мессі після погроз Канело Агуеро заступився за Мессі після погроз Канело 1808
Нідерланди - Катар: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Нідерланди - Катар: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 1819
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 26333
Іран - США: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Іран - США: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 1258
Каземіро неймовірним ударом з відскоку приніс Бразилії перемогу над Швейцарією у матчі ЧС-2022 - ВІДЕО Каземіро неймовірним ударом з відскоку приніс Бразилії перемогу над Швейцарією у матчі ЧС-2022 - ВІДЕО 962
Рекомендуємо
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 37759
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 38452
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 14081
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 4734
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 94314 1
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 16450 2