Командний дух не на найвищому рівні у роздягальні бельгійської команди

Після поразки від збірної Марокко (0:2) у складі бельгійської команди спалахнула сварка.

Про це повідомляє RTL.

Між собою посварилися Еден Азар, Ян Вертонген та Кевін де Брюйне. Нібито, Азар кричав Вертонгену, що захисники грають надто повільно.

Нападнику Ромелу Лукаку довелося втрутитися, щоби заспокоїти партнерів по команді.

Раніше повідомлялося, що Куртуа і де Брюйне не розмовляють один з одним кілька років, Азар і Троссард ігнорують один одного, а також конфлікт між Лукаку і Батшуайї.

Нагадаємо, що Бельгія зіграє у матчі останнього туру групового етапу ЧС-2022 проти Хорватії 1 грудня о 17:00.