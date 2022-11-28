Хорват дуже шкодує, що представників країни-окупантки немає в Катарі.

Гравець збірної Хорватії та Зеніта Деян Ловрен розсипався у компліментах збірній росії.

Про це розповів сам футболіст у коментарі championat.com.

"Мені шкода, що моїх партнерів росіян немає на чемпіонаті світу. Ви ж знаєте, що я завжди казав: спорт і політика не повинні бути разом. Звісно, збірна росії - це велика команда. Шкода, що хлопців немає у Катарі", - розповів Ловрен.

Крім того, захисник збірної Хорватії сказав, що йому не вистачає на чемпіонаті світу також збірної Італії та його друга Салаха зі збірною Єгипту.