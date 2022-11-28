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Гравець збірної Хорватії розсипався у компліментах збірній росії

Сьогодні 16:56 471 0
Хорват дуже шкодує, що представників країни-окупантки немає в Катарі.
Гравець збірної Хорватії розсипався у компліментах збірній росії
#Ловрен

Джерело - championat.com.

Гравець збірної Хорватії та Зеніта Деян Ловрен розсипався у компліментах збірній росії.

Про це розповів сам футболіст у коментарі championat.com.

"Мені шкода, що моїх партнерів росіян немає на чемпіонаті світу. Ви ж знаєте, що я завжди казав: спорт і політика не повинні бути разом. Звісно, збірна росії - це велика команда. Шкода, що хлопців немає у Катарі", - розповів Ловрен.

Крім того, захисник збірної Хорватії сказав, що йому не вистачає на чемпіонаті світу також збірної Італії та його друга Салаха зі збірною Єгипту.

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