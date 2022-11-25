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Сане може зіграти матч з Іспанією

Сьогодні 19:25 224 0
Вінгер збірної Німеччини може зіграти проти Іспанії
Сане може зіграти матч з Іспанією
Фото - gettyimages
#Сане

Джерело - ua-football.com.

Лерой Сане, який пропустив перший матч збірної Німеччини на чемпіонаті світу, може повернутися до гри з Іспанією 27 листопада.

Футболіст провів розминку з командою та тренувався з м'ячем. Повну сесію нападник таки не зміг провести. Після вправ із м'ячем він залишив тренування.

Остаточне рішення щодо участі Сане в матчі буде ухвалено після тренування завтра.

Німеччина зіграє з Іспанією 27 листопада. Матч розпочнеться о 21:00.

Нагадаємо, Сане пропустив матч проти Японії (1:2) через пошкодження коліна.

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