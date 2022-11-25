Сане може зіграти матч з Іспанією

Джерело - ua-football.com.
Лерой Сане, який пропустив перший матч збірної Німеччини на чемпіонаті світу, може повернутися до гри з Іспанією 27 листопада.
Футболіст провів розминку з командою та тренувався з м'ячем. Повну сесію нападник таки не зміг провести. Після вправ із м'ячем він залишив тренування.
Остаточне рішення щодо участі Сане в матчі буде ухвалено після тренування завтра.
Німеччина зіграє з Іспанією 27 листопада. Матч розпочнеться о 21:00.
Нагадаємо, Сане пропустив матч проти Японії (1:2) через пошкодження коліна.