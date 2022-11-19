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Почеттіно: Хотів би, щоб Мессі виграв ЧС-2022

Сьогодні 09:25 217 0
Маурісіо Почеттіно прокоментував гру Ліонеля Мессі
Почеттіно: Хотів би, щоб Мессі виграв ЧС-2022
Фото - gettyimages
#Ліонель Мессі, #Почеттіно

Джерело - isport.ua.

Форвард ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі перебуває на піку зрілості.

Про це розповів екстренер ПСЖ та Тоттенгема Маурісіо Почеттіно в інтерв'ю Marca.

"Насамперед, я сподіваюся, що те саме не станеться. Я б хотів, щоб Лео виграв чемпіонат світу. Він заслужив на це.

На відміну від Аргентини Б'єлси, перемога на Копа Америка стала кроком уперед у впевненості, вантаж впав з його плечей. Мессі перебуває на піку зрілості та робить Аргентину серйозним претендентом. Ми перебуваємо у безпрограшній ситуації", – сказав Почеттіно.

Нагадаємо, Мессі не тренувався в загальній групі збірної Аргентини.

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