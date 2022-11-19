Почеттіно: Хотів би, щоб Мессі виграв ЧС-2022

Форвард ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі перебуває на піку зрілості.

Про це розповів екстренер ПСЖ та Тоттенгема Маурісіо Почеттіно в інтерв'ю Marca.

"Насамперед, я сподіваюся, що те саме не станеться. Я б хотів, щоб Лео виграв чемпіонат світу. Він заслужив на це.

На відміну від Аргентини Б'єлси, перемога на Копа Америка стала кроком уперед у впевненості, вантаж впав з його плечей. Мессі перебуває на піку зрілості та робить Аргентину серйозним претендентом. Ми перебуваємо у безпрограшній ситуації", – сказав Почеттіно.