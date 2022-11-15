Президент ФІФА закликав припинити війну в Україні на час ЧС-2022

Президент ФІФА Джанні Інфантіно закликав світових лідерів посприяти припиненню бойових дій в Україні на час чемпіонату світу-2022.

Про це розповів сам функціонер.

"Чемпіонат світу-2022 може стати унікальною платформою для відновлення миру. Прошу всіх вас подумати про тимчасове припинення вогню на один місяць на час турніру.

Або ж, принаймні, про реалізацію гуманітарних коридорів чи будь-чого, що могло б призвести до відновлення діалогу як першого кроку до миру. Ви – світові лідери, у вас є можливість впливати на хід історії. Футбол і чемпіонат світу пропонують вам і всьому світу унікальну платформу єдності та миру в усьому світі", – розповів Інфантіно.