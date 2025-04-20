🥉Манєвська виборола бронзову медаль на чемпіонаті Європи

Українка Анастасія Манєвська виборола бронзову медаль у ваговій категорії до 87 кг на чемпіонаті Європи, що проходить в Молдові.

У ривку вона показала 5-й результат (105 кг), у поштовху змогла взяти вагу в 130 кг. У підсумку в тоталі Манєвська набрала 235 балів, ставши третьою.

Перемогу здобула представниця Норвегії Зольфрід Коанда – у неї золото в ривку, у поштовху та в тоталі, який склав 267 кг, срібло в активі представниці Вірменії Ліани Гюрджян (246 кг).

Раніше українка Ірина Домбровська виборола срібло у ривку та потрапила в четвірку найсильніших атлеток у ваговій категорії до 76 кг.

Нагадаємо, напередодні ще дві медалі в українську скарбничку поклала Світлана Москвіна. Також срібло в активі Дмитра Кондратюка.

Водночас Ольга Івженко у ваговій категорії до 55 кг здобула золото у ривку і стала бронзовою призеркою у двоборстві.

Континентальна першість розпочалась у неділю, 13 квітня, та завершиться 21 квітня.

Нагадаємо, збірну України представляють 17 спортсменів. Повний список можна переглянути ТУТ. Турнір пропустить абсолютна чемпіонка Євро-2024 Каміла Конотоп, яка відновлюється від травми, яку зазнала на Олімпіаді-2024.