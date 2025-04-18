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🥈Домбровська стала срібною призеркою чемпіонату Європи з важкої атлетики

Олексій Мурзак — 18 квітня 2025, 21:27
🥈Домбровська стала срібною призеркою чемпіонату Європи з важкої атлетики
Ірина Домбровська
vk.kr.ua

Українка Ірина Домбровська виборола срібло у ривку та потрапила в четвірку найсильніших атлеток у ваговій категорії до 76 кг на чемпіонаті Європи, що проходить в Молдові.

У ривку їй вдалося підняти 105 кг, що стало другим результатом, водночас у поштовху з результатом у 124 кг вона стала 5-ю. За сумою двоборства Домбровська зупинилася за крок до другої медалі, набравши 229 кг.

Нагадаємо, напередодні ще дві медалі в українську скарбничку поклала Світлана Москвіна. Також срібло в активі Дмитра Кондратюка.

Водночас Ольга Івженко у ваговій категорії до 55 кг здобула золото у ривку і стала бронзовою призеркою у двоборстві.

Континентальна першість розпочалась у неділю, 13 квітня, та завершиться 21 квітня.

Нагадаємо, збірну України представляють 17 спортсменів. Повний список можна переглянути ТУТ. Турнір пропустить абсолютна чемпіонка Євро-2024 Каміла Конотоп, яка відновлюється від травми, яку зазнала на Олімпіаді-2024.

Важка атлетика Ірина Домбровська

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