Бронзовий призер ОІ-2024 отримав 4-річну дискваліфікацію
Божидар Дімітров Андреєв
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Болгарський важкоатлет Божидар Дімітров Андреєв отримав чотирирічну дискваліфікацію за допінг.
Про це повідомляє Міжнародна агенція з тестування (ІТА).
15 жовтня 2025 року Дімітров Андреєв здав позазмагальний допінг-тест, який показав наявність у його організмі слідів забороненої речовини местеролон.
Термін дії дискваліфікації 29-річного болгарина відраховуватиметься з 18 листопада 2025 року, коли він був тимчасово відсторонений від змагань. Це означає, що Дімітров Андреєв пропустить літні Олімпійські ігри-2028 у Лос-Анджелесі.
Дімітров Андреєв є дворазовим чемпіоном Європи, а також бронзовим призером ЧС-2019 і Олімпіади-2024 у ваговій категорії до 73 кг.
Раніше на допінгу впіймали ще двох кенійських легкоатлетів.