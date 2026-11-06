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Бронзовий призер ОІ-2024 отримав 4-річну дискваліфікацію

Олег Дідух — 6 листопада 2026, 13:24
Бронзовий призер ОІ-2024 отримав 4-річну дискваліфікацію
Божидар Дімітров Андреєв
Getty Images

Болгарський важкоатлет Божидар Дімітров Андреєв отримав чотирирічну дискваліфікацію за допінг.

Про це повідомляє Міжнародна агенція з тестування (ІТА).

15 жовтня 2025 року Дімітров Андреєв здав позазмагальний допінг-тест, який показав наявність у його організмі слідів забороненої речовини местеролон.

Термін дії дискваліфікації 29-річного болгарина відраховуватиметься з 18 листопада 2025 року, коли він був тимчасово відсторонений від змагань. Це означає, що Дімітров Андреєв пропустить літні Олімпійські ігри-2028 у Лос-Анджелесі.

Дімітров Андреєв є дворазовим чемпіоном Європи, а також бронзовим призером ЧС-2019 і Олімпіади-2024 у ваговій категорії до 73 кг.

Раніше на допінгу впіймали ще двох кенійських легкоатлетів.

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