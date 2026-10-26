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Україна бойкотуватиме ЧС-2030 у Москві

Олег Дідух — 26 жовтня 2026, 17:06
Україна бойкотуватиме ЧС-2030 у Москві
Матвій Бідний
facebook.com/matvij.bidnij

Україна планує бойкотувати чемпіонат світу 2030 року з важкої атлетики у Москві.

Про це в коментарі Суспільне спорт повідомив голова Мінстерства молоді та спорту України Матвій Бідний.

"Наша загальна позиція — брати участь у змаганнях і не лишати майданчик для росіян. Але це екстраординарне рішення, і звісно, що наші спортсмени в Москву не поїдуть. Подивимось, що буде у 2030 році, і чи взагалі в них буде змога приймати ці змагання", – заявив Бідний.

Нагадаємо, напередодні Москву оголосили господарем ЧС-2030 з важкої атлетики. Це перший випадок з лютого 2022 року, коли Росії віддали право проведення чемпіонату світу з олімпійського виду спорту.

Раніше Бідний уже заявив про те, що боротиметься за те, щоби Росію позбавили права проведення чемпіонату світу-2030.

Важка атлетика Росія Матвій Бідний

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