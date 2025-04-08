Збірна України з важкої атлетики назвала склад на чемпіонат Європи-2025

Збірна України визначилась зі складом на чемпіонат Європи-2025 з важкої атлетики, який відбудеться у молдовському Кишиневі.

Про це йдеться на сайті EWF.

До складу національної команди увійшли 17 важкоатлетів - 9 чоловіків та 8 жінок. Турнір пропустить абсолютна чемпіонка Євро-2024 Каміла Конотоп, яка відновлюється від травми, яку зазнала на Олімпіаді-2024.

Склад збірної України:

Жінки: Тетяна Буднікова (до 45 кг), Ольга Івженко (до 55 кг), Світлана Москвіна, Віталія Филипів (обидві – до 64 кг), Ірина Домбровська (до 76 кг) Анастасія Манєвська (до 87 кг), Валентина Кісіль, Христина Бородіна (обидві – понад 87 кг)

Чоловіки: Дмитро Вороновський (до 55 кг), Павло Заліпський, Андрій Ревко (обидва — до 61 кг), Дмитро Кондратюк (до 81 кг), Антон Сердюков (до 96 кг), Євгеній Янцевич (до 102 кг), Богдан Бурячек (до 109 кг), Богдан Гоза, Владислав Прилипко (обидва — понад 109 кг)

Континентальна першість буде тривати з 13-го по 21 квітня.

Нагадаємо, на попередньому чемпіонаті Європи "синьо-жовті" здобули 17 нагород.