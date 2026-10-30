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Івженко принесла Україні першу медаль ЧС-2026

Олег Дідух — 30 жовтня 2026, 13:44
Івженко принесла Україні першу медаль ЧС-2026
Ольга Івженко
Федерація важкої атлетики України

Українська важкоатлетка Ольга Івженко стала бронзовою призеркою чемпіонату світу 2026 року в ваговій категорії до 57 кг. Вона посіла третє місце в двоборстві, а також здобула "малу" срібну нагороду в ривку.

У поштовху в третій спробі Івженко взяла 118 кг, що принесло їй четвертий результат у цій вправі. В ривку в третій спробі Ольва взяла 96 кг.

За сумою двох вправ українка набрала 214 кг, що принесло їй третє місце. Вона поступилася лише південнокореянці О Кван Ок і Чень Гуанлін із Тайваню.

Для України це перша медаль на ЧС-2026, який проходить з 27 жовтня до 8 листопада у китайському Нінбо.

Нагадаємо, цього тижня право проведення чемпіонату світу-2030 з важкої атлетики віддали Москві.

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