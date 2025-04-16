Москвіна здобула дві нагороди на чемпіонаті Європи з важкої атлетики

Українка Світлана Москвіна здобула дві медалі чемпіонату Європи-2025 з важкої атлетики, що триває у столиці Молдови Кишеневі.

У ривку українка показала результат 100 кг в другій спробі та здобула "мале" срібло у ваговій категорії до 64 кг. У поштовху важкоатлетка стала сьомою (121 кг), не зумівши в останній спробі підняти 123 кг.

За підсумками двоборства Москвіна здобула бронзу з результатом 221 кг.

У цій же категорії змагалася ще одна представниця України – Віталія Филипів. Вона посіла 10-те місце за сумою двоборства.

Результати чемпіонату Європи-2025. Жінки, 64 кг

Сара Девіс (Велика Британія) – 96 кг (ривок) + 127 кг (поштовх) = 223 кг (сума) Айсель Озкан (Туреччина) – 100 кг + 122 кг = 222 кг Світлана Москвіна (Україна) – 100 кг + 121 кг = 221 кг

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10. Віталія Филипів (Україна) – 94 кг + 115 = 209 кг

Напередодні українка Ольга Івженко у ваговій категорії до 55 кг здобула золото у ривку і стала бронзовою призеркою у двоборстві.

Континентальна першість розпочалась у неділю, 13 квітня, та завершиться 21 квітня.

Нагадаємо, збірну України представляють 17 спортсменів. Повний список можна переглянути ТУТ. Турнір пропустить абсолютна чемпіонка Євро-2024 Каміла Конотоп, яка відновлюється від травми, яку зазнала на Олімпіаді-2024.