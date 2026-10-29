Норвегія виключила можливість участі в ЧС-2030 у Москві

Норвегія розглядає можливість відмови від участі в чемпіонаті світу-2030 з важкої атлетики, який відбудеться у 2030 році в Москві.

Про це заявив президент Федерації важкої атлетики Норвегії Стіан Грімсет у коментарі виданню NRK.

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"Якщо я й надалі залишатимуся на посаді очільника федерації, то чітко дам зрозуміти: ми не відправлятимемо своїх спортсменів на чемпіонат до Росії. Я вважаю, що країна, яка перебуває у стані війни, будучи при цьому агресором, жодним чином не може бути господарем чемпіонату. Звісно, я певною мірою розумію, що спортсменів слід максимально захищати, щоб вони могли займатися спортом, а не політикою. Але від цього до того, щоб Міжнародна федерація важкої атлетики доручила Росії проведення чемпіонату світу, – це просто немислимо", – сказав Грімсет.

Нагадаємо, напередодні Москву оголосили господарем ЧС-2030 з важкої атлетики. Це перший випадок з лютого 2022 року, коли Росії віддали право проведення чемпіонату світу з олімпійського виду спорту.

Раніше Бідний уже заявив про те, що боротиметься за те, щоби Росію позбавили права проведення чемпіонату світу-2030.