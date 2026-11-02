Україна закликала скасувати рішення про проведення ЧС-2030 в Москві

Міністерство молоді та спорту України закликало скасувати рішення про проведення чемпіонату світу з важкої атлетики 2030 року в Москві.

Про це йдеться у заяві на сайті Міністерства.

Українська сторона наполягає на новому, прозорому відборі країни-господаря.

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний заявив, що Україна готує офіційні звернення до Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF) та Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Також він планує порушити це питання перед міжнародними партнерами, зокрема міністрами спорту країн Ради Європи та Європейського Союзу.

У Мінмолодьспорту вважають проведення міжнародних змагань у Росії неприпустимим, поки триває її війна проти України. За словами Бідного, чемпіонат може стати для Кремля засобом пропаганди та політичної реабілітації.

Україна планує використати доступні механізми й працювати з міжнародними партнерами, щоб домогтися перегляду рішення та не допустити проведення світової першості в Росії.

Виконавчий комітет IWF ухвалив рішення надати Москві право прийняти світову першість 25 жовтня. Це буде перший після початку повномасштабного вторгнення випадок, коли міжнародна федерація олімпійського виду спорту довірила Росії змагання такого рівня.