Збірна України здобула перші нагороди на чемпіонаті Європи з важкої атлетики

Збірна Україна здобула перші медалі чемпіонату Європи-2025 з важкої атлетики, що триває у столиці Молдови Кишеневі.

У ваговій категорії до 55 кг дві медалі виборола Ольга Івженко, яка виступала в статусі абсолютної чемпіонки Європи серед молоді.

У ривку українка показала результат 93 кг та здобула перше "мале" золото для України. У поштовху важкоатлетка стала п’ятою (108 кг), не зумівши в останній спробі підняти 111 кг.

За підсумками двоборства Івженко здобула бронзу з результатом 201 кг. "Велике" золото дісталося француженці Гаранс Ріго (205 кг), срібло у представниці Вірменії Александри Григорян (202 кг).

Результати чемпіонату Європи-2025. Жінки, 55 кг

Гаранс Ріго (Франція) – 92 кг (ривок) + 113 кг (поштовх) = 205 кг (сума) Александра Григорян (Вірменія) – 85 кг + 117 кг = 202 кг Ольга Івженко (Україна) – 93 кг + 108 кг = 201 кг

Континентальна першість розпочалась у неділю, 13 квітня, та завершиться 21 квітня.

Нагадаємо, збірну України представляють 17 спортсменів. Повний список можна переглянути ТУТ. Турнір пропустить абсолютна чемпіонка Євро-2024 Каміла Конотоп, яка відновлюється від травми, яку зазнала на Олімпіаді-2024.