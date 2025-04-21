Збірна України завершила чемпіонат Європи із 13 медалями в активі: хто піднімався на подіум

Єдину золоту медаль на ЧЄ-2025 для України виборола Ольга Івженко

У понеділок, 21 квітня, в Кишиніві (Молдова), завершився чемпіонат Європи з важкої атлетики.

На цій першості збірна України, яка була представлена 17-ма спортсменами, здобула 13 медалей (1 золото, 5 срібних та 7 бронзових).

Зокрема, чемпіонкою у ривку (до 55 кг) стала Ольга Івженко, вона також виборола бронзу у тоталі.

Срібними призерами стали Світлана Москвіна (ривок, до 64 кг), Дмитро Кондратюк (поштовх, до 81 кг), Ірина Домбровська (ривок, до 76 кг), Христина Бородіна (поштовх, понад 87 кг), Богдан Гоза (ривок, до 109 кг).

Бронзові медалі завоювали Світлана Москвіна (тотал, до 64 кг), Анастасія Манєвська (тотал, до 87 кг), Богдан Гоза (тотал, до 109 кг), Валентина Кисіль (ривок + тотал, понад 87 кг), Владислав Прилипко (ривок, до 109 кг),