🥈🥉🥉Україна здобула ще три медалі на чемпіонаті Європи

Українські спортсменки Валентина Кисіль та Христина Бородіна здобули три медалі на чемпіонаті Європи з важкої атлетики, що проходить в Молдові.

Кисіль стала бронзовою призеркою змагань у ривку у категорії понад 87 кг, взявши вагу 110 кг. Вона також зуміла посісти загальне третє місце, взявши за сумою двоборства 237 кг. Але у поштовху зупинилася за крок від бронзи.

У цій же ваговій категорії свою медаль здобула і Бородіна. Українка стала срібною призеркою в поштовху. Вона підняла 132 кг.

Збірна України здобула 13 медалей на чемпіонаті Європи. На рахунку українських спортсменів 1 золото, 5 срібла та 7 бронз. Зокрема дві медалі в українську скарбничку поклала Світлана Москвіна. Також срібло в активі Дмитра Кондратюка, та Ірини Домбровської.

Водночас Ольга Івженко у ваговій категорії до 55 кг здобула золото у ривку і стала бронзовою призеркою у двоборстві. Третє місце посіла й Анастасія Манєвська.