Шанс виправитись за поразку від Франції: збірна України зіграє проти Туреччини в Лізі націй

Збірна України з волейболу зіграє проти команди Туреччини в шостому матчі Ліги націй. Поєдинок відбудеться сьогодні, 26 червня, та розпочнеться о 18:30 за київським часом.

Традиційно транслюватиме зустріч Суспільне Спорт. Зауважимо, що турки є незручним суперником для "синьо-жовтих". Команди зустрічалися 6 разів, з них 5 завершилися перемогою Туреччини.

Після п'яти матчів Ліги націй Україна вперше вилетіла з топ-8 лідерів, опинившись на 11 сходинці. Але команда досі випереджає Туреччину, що йде 16-ю. Для виходу у плейоф потрібно завершити турнір у першій вісімці.

Ліга націй-2025

Груповий етап, 6 матч

26 червня

18:30. Туреччина – Україна

У першій грі Ліги націй українці здолали США, після цього в неймовірному матчі перемогли Кубу, а потім прикро програли Бразилії та Ірану, а також без шансів поступилися Франції. Зауважимо, що це дебютна Ліга націй для України.

З повним розкладом ігор українців на турнірі можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, у межах підготовки до ЛН-2025 збірна України зіграла на міжнародному турнірі Silesia Cup-2025. У першому турі підопічні Рауля Лосано переграли збірну Польщі, у другому поступились команді Німеччини, а у третьому були сильнішими за Болгарію.