Найкраща гра за 4 роки: збірна України неймовірно зіграла на блоці у матчі Ліги націй проти Куби

Збірна України з волейболу провела неймовірний матч проти команди Куби у Лізі націй, в якому встановила найкращий показник за блоками в офіційних поєдинках за останні чотири роки.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Зустріч завершилася перемогою українців у тайбрейку. За весь період протистояння українські волейболісти здійснили 17 блоків. Найкраще себе проявив Юрій Семенюк, в активі якого 5 таких дій.

Востаннє збірна України показувала такий результат за цим показником ще на груповій стадії чемпіонату Європи-2021 у матчі проти збірної Португалії. Тоді було 19 блоків.

Також це рекордна кількість блоків від України під керівництвом аргентинця Рауля Лосано, який очолив команду у 2024 році (провів уже 13 матчів). Матч проти Куби перевершив показник з фіналу Золотої Євроліги-2024 проти збірної Хорватії (14).

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Нагадаємо, у першій грі Ліги націй українці здолали США. Зауважимо, що це дебютна Ліга націй для України, і команда ще жодного разу не поступилася та йде на третьому місці в турнірній таблиці.

Після Куби Україна зіграє ще 2 матчі в цей ігровий тиждень: проти Бразилії (14 червня) та Ірану (15 червня). З повним розкладом ігор українців на турнірі можна ознайомитись ТУТ.

У межах підготовки до ЛН-2025 збірна України зіграла на міжнародному турнірі Silesia Cup-2025. У першому турі підопічні Рауля Лосано переграли збірну Польщі, у другому поступились команді Німеччини, а у третьому були сильнішими за Болгарію.