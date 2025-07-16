Огляд драматичної перемоги збірної України над Нідерландами у Лізі націй

Збірна України з волейболу обіграла Нідерланди в дебютному сезоні Ліги націй.

Огляд матчу

Команда Рауля Лосано виграла перший сет, прот е провалила дві наступні партії. У четвертому сеті українці з самого старту вирвалась вперед та не дозволила суперникам перехопити ініціативу. У підсумку гра перейшла в тай-брейк, де "синьо-жовті" святкували перемогу.

Ліга націй-2025

Груповий етап, 9 матч

16 липня

Україна – Нідерланди 3:2 (25:21, 20:25, 20:25, 26:24, 15:13)

Нагадаємо, українці здолали США, в неймовірному матчі перемогли Кубу та Японію, не залишили шансів Туреччині, здолали Болгарію, а також прикро програли Бразилії, Ірану та Франції.

Для виходу в плейоф команді потрібно фінішувати у топ-8. Перед цією грою українці йшли шостими. Перемога в цій грі значно покращила шанси України пройти в наступний етап.

З розкладом останніх поєдинків першого етапу можна ознайомитись за цим посиланням.