Визначилися всі пари 1/8 фіналу Євро-2026
На чоловічому чемпіонаті Європи-2026 з волейболу завершився груповий етап, за підсумками якого стали відомі всі 16 учасників плейоф та пари 1/8 фіналу.
Збірна України, яка посіла друге місце у групі B, на першій стадії плейоф зустрінеться з Румунією – третьою командою групи D. Матч відбудеться у неділю, 20 вересня, в Софії та розпочнеться о 16:00 за київським часом.
У разі перемоги українська команда вийде до чвертьфіналу, де зіграє з переможцем пари Франція – Португалія.
Чотири матчі 1/8 фіналу за участю команд із груп B та D пройдуть у Софії, ще чотири зустрічі між представниками груп A та C прийматиме Турин.
Чемпіонат Європи-2026 з волейболу
1/8 фіналу
Субота, 19 вересня
- 16:00. Польща – Латвія
- 19:00. Німеччина – Болгарія
Неділя, 20 вересня
- 16:00. Україна – Румунія
- 17:00. Фінляндія – Греція
- 19:00. Франція – Португалія
- 22:05. Італія – Данія
Понеділок, 21 вересня
- 17:00. Бельгія – Чехія
- 22:00. Словенія – Сербія
Чвертьфінальні матчі у Софії заплановані на 22 вересня, а у Турині – на 23 вересня. Півфінали відбудуться 25 вересня, а матч за третє місце та фінал – 26 вересня в Мілані.
Додамо, що для України це четвертий поспіль вихід у плейоф чоловічого чемпіонату Європи з волейболу. На попередньому турнірі українці дійшли до чвертьфіналу, у якому поступилися Словенії (1:3). Чинним переможцем континентальної першості є Польща.