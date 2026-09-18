Визначилися всі пари 1/8 фіналу Євро-2026

На чоловічому чемпіонаті Європи-2026 з волейболу завершився груповий етап, за підсумками якого стали відомі всі 16 учасників плейоф та пари 1/8 фіналу.

Збірна України, яка посіла друге місце у групі B, на першій стадії плейоф зустрінеться з Румунією – третьою командою групи D. Матч відбудеться у неділю, 20 вересня, в Софії та розпочнеться о 16:00 за київським часом.

У разі перемоги українська команда вийде до чвертьфіналу, де зіграє з переможцем пари Франція – Португалія.

Чотири матчі 1/8 фіналу за участю команд із груп B та D пройдуть у Софії, ще чотири зустрічі між представниками груп A та C прийматиме Турин.

Чемпіонат Європи-2026 з волейболу

1/8 фіналу

Субота, 19 вересня

16:00. Польща – Латвія

19:00. Німеччина – Болгарія

Неділя, 20 вересня

16:00. Україна – Румунія

17:00. Фінляндія – Греція

19:00. Франція – Португалія

22:05. Італія – Данія

Понеділок, 21 вересня

17:00. Бельгія – Чехія

22:00. Словенія – Сербія

Чвертьфінальні матчі у Софії заплановані на 22 вересня, а у Турині – на 23 вересня. Півфінали відбудуться 25 вересня, а матч за третє місце та фінал – 26 вересня в Мілані.

Додамо, що для України це четвертий поспіль вихід у плейоф чоловічого чемпіонату Європи з волейболу. На попередньому турнірі українці дійшли до чвертьфіналу, у якому поступилися Словенії (1:3). Чинним переможцем континентальної першості є Польща.