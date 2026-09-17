Це не проблема для України: Лосано – про відновлення перед матчем із Румунією

Збірна України з волейболу завершила груповий етап чемпіонату Європи 2026 на другому місці, здобувши чотири перемоги у п'яти матчах. Єдиної поразки "синьо-жовті" зазнали від Польщі – лідера світового рейтингу.

Головний тренер збірної України Рауль Лосано підбив підсумки виступу команди в групі, оцінив матч проти поляків та поділився очікуваннями від поєдинку 1/8 фіналу проти Румунії. Також аргентинський фахівець пояснив, чи достатньо трьох днів для відновлення перед стартом плейоф.

– Як би ви підсумували наш виступ на груповому етапі? Чи задоволені ви другим місцем?

– Вся команда та тренерський штаб дуже раді виходу до плей-оф !Загалом, наш виступ був дуже хорошим. Ми покращили наші результати в кількох аспектах порівняно з Лігою волейбольних націй (VNL). Друге місце – це дуже хороша позиція, особливо враховуючи, що Польща, Україна та Болгарія мали по 4 перемоги та 1 поразку.

– Ми програли лише збірній Польщі, яка є першою у світовому рейтингу. Говорячи про матч проти них, що було ключовим фактором?

– Польща грала краще за Україну в кількох аспектах. Результат був дуже чітким. Їхня атака була явно кращою, і вони також дуже ускладнили нам прийом подачі. Ці два фактори зробили різницю.

– В 1/8 гратимемо проти Румунії. Румуни вже показали, що можуть конкурувати з найкращими. Чого ви очікуєте від нашого матчу проти них?

– Румунія помітно покращила свій рівень гри. Це буде складна та рівна гра. Нам доведеться дуже добре зіграти як команді, щоб перемогти. Я оптимістично налаштований, бо ми можемо це зробити.

– До поєдинку проти Румунії залишилося 3 дні. Чи вистачить у нас часу на відновлення?

– У всіх команд однакова кількість днів і однакова кількість зіграних матчів, тому для України це не проблема. Ситуація однакова для всіх.

Матч Україна – Румунія відбудеться у неділю, 20 вересня. Початок запланований на 19:00 за київським часом.