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Україна опустилася на одну сходинку у світовому рейтингу жіночих збірних FIVB після другого тижня Ліги націй

Микола Літвінов — 22 червня 2026, 14:46
Україна опустилася на одну сходинку у світовому рейтингу жіночих збірних FIVB після другого тижня Ліги націй
ФВУ

Україна опустилася на одну сходинку у світовому рейтингу жіночих збірних FIVB за підсумками другого тижня Ліги націй.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної федерації волейболу.

"Синьо-жовті" розмістилися на сімнадцятому місці в списку зі 182,12 очками. За проведений тиждень здобули за перемогу над Таїландом 3 бали, проте в інших трьох поєдинках втратили сумарно 12,88 очка.

Наразі нашу збірну випереджає Аргентина на 0,3 бала. Лідерами класифікації лишаються національні команди Італії (466,32) та Бразилії (427,21).

Рейтинг жіночих збірних FIVB:

  1. Італія – 466,32
  2. Бразилія – 427,21
  3. Туреччина – 362,35
  4. США – 356,55
  5. Польща – 347,95
  6. Японія – 338,09
  7. Китай – 334,29
  8. Нідерланди – 287,58
  9. Німеччина – 262,57
  10. Сербія – 257,49
    ...
    16. Аргентина – 182,421
    17. Україна – 182,12

Нагадаємо, що напередодні, в межах Ліги націй, збірна України програла Болгарії (2:3) та зазнала поразки від Нідерландів із рахунком 0:3.

Загалом під час другого ігрового тижня, на який тренерський штаб вніс зміни до заявки, українки також перемогли Таїланд (3:2) та поступилися Польщі.

У першому турі змагань Україна поступилася США (0:3), у наступному матчі перемогла на тай-брейку Німеччину (3:2), потім програла Японії (1:3) та поступилася Франції (2:3) у четвертому поєдинку.

Наступну гру підопічні Якуба Глушака проведуть 8 липня проти збірної Італії. Вона розпочнеться о 12:00 за київським часом.

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