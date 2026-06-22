Україна опустилася на одну сходинку у світовому рейтингу жіночих збірних FIVB після другого тижня Ліги націй
Україна опустилася на одну сходинку у світовому рейтингу жіночих збірних FIVB за підсумками другого тижня Ліги націй.
Про це повідомляє пресслужба Міжнародної федерації волейболу.
"Синьо-жовті" розмістилися на сімнадцятому місці в списку зі 182,12 очками. За проведений тиждень здобули за перемогу над Таїландом 3 бали, проте в інших трьох поєдинках втратили сумарно 12,88 очка.
Наразі нашу збірну випереджає Аргентина на 0,3 бала. Лідерами класифікації лишаються національні команди Італії (466,32) та Бразилії (427,21).
Рейтинг жіночих збірних FIVB:
- Італія – 466,32
- Бразилія – 427,21
- Туреччина – 362,35
- США – 356,55
- Польща – 347,95
- Японія – 338,09
- Китай – 334,29
- Нідерланди – 287,58
- Німеччина – 262,57
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Сербія – 257,49
...
16. Аргентина – 182,421
17. Україна – 182,12
Нагадаємо, що напередодні, в межах Ліги націй, збірна України програла Болгарії (2:3) та зазнала поразки від Нідерландів із рахунком 0:3.
Загалом під час другого ігрового тижня, на який тренерський штаб вніс зміни до заявки, українки також перемогли Таїланд (3:2) та поступилися Польщі.
У першому турі змагань Україна поступилася США (0:3), у наступному матчі перемогла на тай-брейку Німеччину (3:2), потім програла Японії (1:3) та поступилася Франції (2:3) у четвертому поєдинку.
Наступну гру підопічні Якуба Глушака проведуть 8 липня проти збірної Італії. Вона розпочнеться о 12:00 за київським часом.