Збірна України поступилась Болгарії у надважливому матчі Ліги націй

У неділю, 21 червня, жіноча збірна України з волейболу зіграла свій восьмий матч у Лізі Націй, де її суперником стала Болгарія.

Надважливе протистояння команд у боротьбі за збереження прописки в еліті завершилось поразкою "синьо-жовтих". Вони поступились у п'яти сетах.

Підопічні Якуба Глушака програли першу партію в рівній боротьбі, після чого змогли перехопити ініціативу. Українки забрали другий сет із різницею у шість очок.

Третя партія розпочалась із рахунку 0:6 для "синьо-жовтих". Проте вони не опустили руки та здійснили ефектний камбек – 25:21.

Четвертий сет представниці Болгарії виграли дуже легко, тож усе вирішувалось у п'ятому. В ньому команди до останнього не відпускали суперниць далі, ніж на одне очко та врешті-решт наша збірна не змогла перемогти.

Ліга Націй-2026

Груповий етап, 21 червня

Болгарія – Україна 3:2 (25:22, 19:25, 21:25, 25:15, 17:15)

Standings provided by Sofascore

Зазначимо, що ця поразка стала шостою для "синьо-жовтих" в Лізі націй. В попередньому турі вони поступились Нідерландам.

Наступну гру підопічні Якуба Глушака проведуть 8 липня проти збірної Італії. Вона розпочнеться о 12:00 за київським часом.