Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Волейбол

Збірна України поступилась Болгарії у надважливому матчі Ліги націй

Денис Іваненко — 21 червня 2026, 11:15
Збірна України поступилась Болгарії у надважливому матчі Ліги націй
Україна – Болгарія, результат матчу Ліги націй
ФВУ

У неділю, 21 червня, жіноча збірна України з волейболу зіграла свій восьмий матч у Лізі Націй, де її суперником стала Болгарія.

Надважливе протистояння команд у боротьбі за збереження прописки в еліті завершилось поразкою "синьо-жовтих". Вони поступились у п'яти сетах.

Підопічні Якуба Глушака програли першу партію в рівній боротьбі, після чого змогли перехопити ініціативу. Українки забрали другий сет із різницею у шість очок.

Третя партія розпочалась із рахунку 0:6 для "синьо-жовтих". Проте вони не опустили руки та здійснили ефектний камбек – 25:21.

Четвертий сет представниці Болгарії виграли дуже легко, тож усе вирішувалось у п'ятому. В ньому команди до останнього не відпускали суперниць далі, ніж на одне очко та врешті-решт наша збірна не змогла перемогти.

Ліга Націй-2026
Груповий етап, 21 червня

Болгарія – Україна 3:2 (25:22, 19:25, 21:25, 25:15, 17:15)

Standings provided by Sofascore

Зазначимо, що ця поразка стала шостою для "синьо-жовтих" в Лізі націй. В попередньому турі вони поступились Нідерландам.

Наступну гру підопічні Якуба Глушака проведуть 8 липня проти збірної Італії. Вона розпочнеться о 12:00 за київським часом.

Читайте також :
Гравчиня збірної України: Нелегко грати три дні поспіль
волейбол Жіноча збірна України з волейболу Ліга націй з волейболу

Жіноча збірна України з волейболу

Україна – Болгарія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
Гравчиня збірної України: Нелегко грати три дні поспіль
Тренер збірної України: Нам потрібно відпочити, було дві дуже важкі гри
Друга поразка поспіль: Україна поступилась Нідерландам у Лізі націй
Капітанка збірної України розповіла, чому поступилися Польщі в шостому матчі Ліги націй

Останні новини