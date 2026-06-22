Боротьба за виживання загострюється: огляд виступу збірної України у другому турі Ліги націй

Жіноча збірна України з волейболу провела другий тур дебютної для себе Ліги націй. Після подорожі до канадського Квебека українкам довелося летіти через половину світу до таїландського Бангкока. Суперницями нашої команди стали збірні господарок змагань, Польщі, Нідерландів та Болгарії.

Перші три поєдинки Україна проводила за перші три дні туру, тож важливим поставала проблема правильного розподілу сил. Головними зустрічами в плані боротьби за збереження прописки в ЛН (зрозуміло, що саме таке завдання стоїть перед дебютантками змагань) були матчі проти тайок та болгарок.

Забігаючи трохи наперед, скажемо, що ці ігри видалися неоднозначними та залишили більше питань, ніж відповідей.

Стартовий склад українок на перший поєдинок проти Таїланду був наступним.

Центральні блокуючі – Світлана Дорсман (Девелопрес, Польща) та Діана Мелюшкіна (Бешикташ, Туреччина). Догравальниці – Олександра Міленко (Динамо, Румунія) та Валерія Нудьга (Олімпіада, Кіпр). Діагональна – Вікторія Даньчак (ІБК Альтос, Корея). Зв'язуюча – Дар'я Шаргородська (Жетису, Казахстан). Ліберо – Аріна Бойко (Буковинка).

Жіноча збірна України з волейболу en.volleyballworld.com

Варто зазначити, що вже під час першої партії гри з тайками головний тренер збірної України поляк Якуб Глушак зробив ряд замін, і волейболістки, які вийшли з лави запасних, у підсумку за чотири матчі провели більше часу на майданчику, ніж номінально основні.

Україна – Таїланд 3:2 (25:23, 19:25, 28:26, 22:25, 15:10)

Матч проти господарок майданчику проходив за шаленої підтримки місцевих глядачів. Мабуть, саме тому на старті зустрічі наші дівчата були не впевнені у власних діях, що призводило до проблем із прийомом та, як наслідок, з організацією гри. Тайки традиційно для азійської збірної здорово грали в захисті й повели 9:5 та 16:12.

Однак тут на подачу вийшла Валерія Нудьга і неприємними планерами в п'яту зону змусила суперниць атакувати з не найкращих передач. Україна взяла 5 очок поспіль, а після серії подач у виконанні Дар'ї Шаргородської рахунок став уже 22:18 на нашу користь. Тайки зуміли зрівнятися на 23, однак Нудьга двома поспіль атаками завершила сет для України – 25:23.

Другу партію наші волейболістки розпочали з ривка 5:2, і тут раптом все розладналося в атаці. Навіть за якісного прийому усього 26 відсотків успішних атак стали причиною рахунку 12:20. Українки трохи скоротили відставання, але партію було вже не врятувати.

Старт третього сету був сумним для наших волейболісток: не працювали ані прийом, ані атака. Дійшло до того, що наші догравальниці почали страхувати молоду ліберо Аліку Луценко на прийомі, бо та виглядала розгубленою. Перелом стався за 9:13, коли розіграш, який тривав цілу хвилину, вдалося завершити блоком Світлані Дорсман.

Далі ситуація вирівнялася, однак до сет-пойнтів першими дісталися гравчині з Таїланду. Українки відіграли три нервові подачі суперниць на партію й на подачах Уляни Котар, яка замінила Мелюшкіну, за допомогою блоку та помилки тайок видряпали сет – 28:26.

На жаль, закрити матч у четвертій партії не вдалося. Сет видався рівним, однак його кінцівку більш зібрано провела команда Таїланду, поставивши крапку сьомим ейсом у матчі – 22:25.

На вирішальну партію українки нарешті вийшли повністю зібраними. П'ять поспіль подач Міленко (до цього від неї за матч були 4 помилки при введенні м'яча в гру) подарували нашій команді перевагу 6:0. Втримати її до завершення зустрічі було справою техніки – 15:10.

Вкрай важливий успіх для боротьби за виживання в когорті найсильніших, який став можливим завдяки 19 вдалим блокам українок (у суперниць – 5).

Україна – Польща 1:3 (21:25, 13:15, 25:22, 23:25)

Після важкого матчу з Таїландом головний тренер нашої збірної Якуб Глущак зробив три заміни у стартовому складі. Замість Міленко, Мелюшкіної та Бойко вийшли, відповідно, Димар, Котар та Луценко.

Стартовий ривок польок 6:1 українки, хоч і зуміли нівелювати ближче до середини партії, проте суперниці тут же знову пішли у відрив і перший сет забрали. По другій партії стало здаватися, що наша команда вже думає про майбутній матч проти Нідерландок, значно ближчих за класом опоненток, ніж збірна Польщі. 13:25 – це був повний провал.

Однак у третьому сеті все змінилося. В українок зник тягар відповідальності за результат проти третьої команди світового рейтингу. Польки, схоже, зарано стали святкувати перемогу. В будь-якому випадку, наша збірна стала діяти значно зібраніше й одразу стала нарощувати перевагу – 5:1, 11:7, 15:9.

Суперниці перейшли на максимально просту гру, постійно навантажуючи в атаці двометрову діагональну Магду Стисяк, проти якої дуже важко діяти на блоці. Це допомогло їм підтягнутися в рахунку, але яскравим підтвердженням переваги нашої команди став сет-пойнт, на якому саме Стисяк заблокувала Олександра Міленко – 25:22.

Окрилені успіхом, українки продовжили домінувати й у четвертій партії. Знов дійшло до рахунку 15:9, і десь у повітрі запахло тай-брейком. На жаль, не вистачило досвіду матчів проти топових команд світу. Цього разу Польщі вдалося не просто скоротити розрив, а забрати 5 очок поспіль, програючи 19:22. У підсумку – 23:25, дуже прикра поразка.

Магда Стисяк стала найкращою в зустрічі, набравши космічні 29 очок. Для порівняння, у лідерки за цим показником серед українок, Світлани Дорсман, 14 набраних пунктів. При цьому наша команда перевершила суперниць на блоці: 13 проти 10.

Україна – Нідерланди 0:3 (22:25, 17:25, 20:25)

Перед третім матчем за три дні для наших волейболісток актуальним було питання фізичного відновлення. Попередні два поєдинки, попри ротацію від Глушака, вийшли дуже енерговитратними, а суперниці якраз напередодні мали день відпочинку. До того ж, Україна у поточному столітті жодного разу не вигравала в Нідерландів, маючи серію з семи поразок проти цієї традиційно фізично потужної команди.

На жаль, покращити статистику нашим дівчатам не вдалося. Не вистачило саме емоцій у потрібні моменти.

Хоча старт першої партії був ідеальним, 4:0. Проте вже до середини сету нідерландки вирівняли становище й зібраніше провели кінцівку.

За великим рахунком, на цьому можна було закінчувати. У другій партії 193-сантиметрова центральна блокуюча Нідерландів Інді Баєнс ледь не в одиночку розібрала збірну України, набравши за сет 10 очок як за рахунок швидкого першого темпу, так і на блоці.

Наші волейболістки спромоглися на останній спалах активності в середині третього сету після невдалого початку партії. Завдяки атакам Юлії Димар Україна навіть вийшла вперед – 17:16, однак більшого зробити не вдалося. До завершення сету команда набрала лише 3 очки – 20:25.

Україна – Болгарія 2:3 (22:25, 25:19, 25:21, 15:25, 15:17)

Матч проти болгарок виглядав надважливим у плані боротьби за збереження прописки в Лізі націй, адже в українок перед звітним поєдинком було дві перемоги, у суперниць – одна. Історично востаннє наші волейболістки перемагали Болгарію 23 роки тому, однак зараз в опоненток занадто молодий склад, тому фавориткою підходила до гри саме Україна.

До середини першої партії болгарки відірвалися на 3 очки через проблеми з прийомом ліберо Луценко і другі передачі Шаргородської за антену. Рахунок вдалося зрівняти – 22:22, однак ще один ряд невдалих прийомів подарував партію суперницям – 22:25.

На початку другого сету нічого не змінилося. Після чергового невдалого прийому від Луценко рахунок став 4:7, і Глушак нарешті провів очевидну заміну, випустивши замість Аліки Аріну Бойко. Єдина представниця українського чемпіонату зуміла стабілізувати перший дотик збірної.

Як відомо, є прийом – є волейбол, тому перевага одразу перейшла до більш майстровитої збірної України. В атаці виблискувала Артишук, з якою болгарки відверто не могли впоратися. Найяскравішим моментом стала фантастична гра в захисті на сет-пойнті від усієї збірної, коли вдалося підняти "мертвий" м'яч, ще раз відзахищатися і довести в другу зону на Артишук – 25:19.

Після такого перфомансу шокуючими стали 0:6 на старті третьої партії. Розладналася гра в атаці, раптово запрацював болгарський блок. За справу взялася Дар'я Шаргородська. Її гострі подачі раз по раз вибивали прийом, що дало можливість уже нашим блокуючим набирати очки. Гонитва за суперницями увінчалася успіхом ближче до завершення сету. На цьому українки не зупинилися й завершили партію із солідною перевагою, зважаючи на невдалий старт – 25:21.

Четвертий сет вийшов фактично дзеркальним. Стартові 6:3 на користь збірної України раптово перетворилися на 7:14, і таймаути Глушака нічого змінити не змогли – 15:25.

Тай-брейк вийшов дуже близьким та нервовим. Команди весь час йшли очко в очко й першими до матч-пойнтів дісталися болгарки. Два з них українки відіграли, однак третій шанс суперниці реалізували черговою скидкою в атаці, які проходили в них весь матч – 15:17.

За чотири поєдинки збірна України набрала три очки, рівно стільки ж, як і в першому турі. З шістьма заліковими пунктами наша команда посідає 15 позицію з 18 команд. Зрозуміло, що мова про плейоф, куди виходять вісім найкращих збірних, уже не йде. Чітко окреслене завдання – не посісти останнє місце й не вилетіти одразу після дебюту.

Це буде непросто, адже відвертих аутсайдерів немає, усі збірні здобули мінімум по одній перемозі у восьми зустрічах. Красномовним підтвердженням цього став матч сьомого ігрового дня, в якому команда Домініканської Республіки, що мала до того 6 поразок, обіграла з рахунком 3:1 лідерок японок з шістьма перемогами.

А на останньому місці несподівано опинилася збірна Франції. Гіркою іронією виглядає єдина звитяга "триколірних", здобута якраз над Україною, коли наша команда вела 2:0 за сетами у першому турі ЛН.

Турнірна таблиця Ліги націй

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Що далі?

Третій і вирішальний тур ЛН збірна України проведе знову в Азії, цього разу – у китайському Гонконгу з 8 по 12 липня.

Розклад третього туру Ліги націй для збірної України

8 липня, 12:00 Україна – Італія

9 липня, 15:30 Україна – Китай

10 липня, 12:00 Україна – Домініканська Республіка

12 липня, 06:00 Україна – Бельгія

З погляду на турнірну таблицю, неважко зрозуміти, яка гра буде головною для нашої збірної. Єдиний матч проти прямих конкуренток – команди Домінікани – українки проведуть на третій день поспіль після поєдинків проти топових італійок та господарок майданчику. Поразка у цій зустрічі з великою вірогідністю означатиме виліт з ЛН, перемога дасть великі шанси в ній залишитися.

Дуже багато буде залежати від Якуба Глушака. За перші вісім матчів збірної до нього є певні питання як стосовно складу, так і тактичних моментів. Поки хвалити чи сварити не будемо: все має показати третій тур.