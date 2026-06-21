Головний тренер збірної України: Не можемо бути задоволеними поразкою від Болгарії
Якуб Глушак
volleyballworld.com
Головний тренер жіночої збірної України з волейболу Якуб Глушак прокоментував поразку 2:3 від Болгарії у матчі Ліги націй-2026 (21 червня).
Слова фахівця наводить Суспільне спорт.
"Ціль були виграти, тож ми не можемо бути задоволеними. Так, у цьому матчі було багато довгих розіграшів, але неможливо не реагувати на скидки. Це неприпустимо. Через це ми втратили свою впевненість. Оці скидки – прибивали нас", – заявив Глушак.
Зазначимо, що ця поразка стала шостою для України у восьми матчах поточного розіграшу Ліги націй. В попередньому турі українки поступились Нідерландам.
Наступну гру підопічні Якуба Глушака проведуть 8 липня проти збірної Італії. Вона розпочнеться о 12:00 за київським часом.