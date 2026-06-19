Гравчиня збірної України: Нелегко грати три дні поспіль

Діагональна збірної України з волейболу Вікторія Даньчак поділилася враженнями від останніх трьох матчів команди в Лізі націй-2026.

Слова спортсменки наводить Суспільне спорт.

"Нелегко грати три дні поспіль, але це гарний досвід. Це важливо для нас — пробувати такий темп і такий турнір. Я думаю, ми підготувалися добре, намагалися зіграти без будь-яких сумнівів. Деколи це працювало, деколи — ні. Але ми пробували. Ми поступилися і проаналізуємо, що зробили добре, де помилялися. І спробуємо змінити це в наступному матчі", – заявила Даньчак.

Нагадаємо, 19 червня Україна у сьомому турі Ліги націй програла Нідерландам 0:3. До цього на другому тижні турніру українки перемогли Таїланд і програли Польщі.