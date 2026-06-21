Україна – Болгарія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

У неділю, 21 червня, жіноча збірна України з волейболу проведе заключний матч другого ігрового тижня Ліги націй-2026 проти Болгарії. Початок зустрічі – о 09:00 за київським часом.

Зустріч матиме важливе значення для обох команд у боротьбі за позиції в турнірній таблиці. Україна, маючи в активі дві перемоги, наразі посідає 15-те місце, тоді як болгарки з однією звитягою замикають таблицю.

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У разі поразки українок у три або чотири сети збірна Болгарії зможе випередити команду України в загальному заліку.

Онлайн-трансляція матчу Україна – Болгарія доступна у цій новині.

Нагадаємо, у п'ятницю, 19 червня, збірна України у сьомому турі жіночої Ліги націй програла Нідерландам (0:3).